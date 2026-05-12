GOLDMAN SACHS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bausoftwarespezialist setze seine Wachstumsdynamik in den Kernbereichen fort, schrieb Mohammed Moawalla am Montagabend in seinem Resümee des Quartalsberichts. Er passte sein Kursziel allerdings an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:23 / BST
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Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 61,25EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
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