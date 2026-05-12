GOLDMAN SACHS stuft UBS AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 39,00 auf 38,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagabend an den Bericht zum ersten Quartal an. Er verlagerte zudem seine Bewertungsbasis in die Zukunft. Der positive Effekt werde aber durch die Währungsentwicklung Dollar/Franken negiert./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 37,81EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Chris Hallam
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38,50
Kursziel alt: 39,00
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chris Hallam
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38,50
Kursziel alt: 39,00
Währung: CHF
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