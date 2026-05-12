GOLDMAN SACHS stuft UBS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 39,00 auf 38,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagabend an den Bericht zum ersten Quartal an. Er verlagerte zudem seine Bewertungsbasis in die Zukunft. Der positive Effekt werde aber durch die Währungsentwicklung Dollar/Franken negiert./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 37,81EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38,50

Kursziel alt: 39,00

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,99 € , was eine Steigerung von +11,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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