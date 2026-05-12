Goldpreis
Abwärtsdrift Goldpreis minus -0,44 %
Rücksetzer beim Gold: minus -0,44 %, Kurs 4.714,54 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,03 %
|1 Monat
|+0,32 %
|3 Monate
|-7,27 %
|1 Jahr
|+43,77 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.279,13USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.714,54USD ein Wert von 14.377,4USD geworden – ein Gewinn von +43,77 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert kurzfristig Optimismus: 4720$-Region wird als Zwischenziel gesehen, mit Aufwärtszielen von 5000–5100$ bis Ende Mai/Anfang Juni; China-Käufe unterstützen Fundamentaldaten. In den letzten 14 Tagen war der Goldkurs volatil und stark ölpreisabhängig. Risiko: Öl sinkt, Gold steigt; Öl steigt, Gold fällt; geopolitische Entwicklungen um Iran/Hormus können die Bewegung verstärken. Insgesamt gemischtes, tendenziell bullisches Sentiment für kurze Sicht.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|366,05EUR
|-0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,86EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|266,48EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|440,40EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,58EUR
|+3,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|678,90EUR
|-0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|384,00EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,53EUR
|-0,39 %
|Long
|1
|0,00
|129,00EUR
|-0,76 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,506EUR
|-0,07 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.