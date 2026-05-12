Abwärtsdrift Goldpreis minus -0,44 %

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,03 % 1 Monat +0,32 % 3 Monate -7,27 % 1 Jahr +43,77 %

Gold verliertund fällt auf 4.714,54USD. Gewinnmitnahmen belasten den Markt, während die Nachfrage nachlässt.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.279,13USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.714,54USD ein Wert von 14.377,4USD geworden – ein Gewinn von +43,77 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert kurzfristig Optimismus: 4720$-Region wird als Zwischenziel gesehen, mit Aufwärtszielen von 5000–5100$ bis Ende Mai/Anfang Juni; China-Käufe unterstützen Fundamentaldaten. In den letzten 14 Tagen war der Goldkurs volatil und stark ölpreisabhängig. Risiko: Öl sinkt, Gold steigt; Öl steigt, Gold fällt; geopolitische Entwicklungen um Iran/Hormus können die Bewegung verstärken. Insgesamt gemischtes, tendenziell bullisches Sentiment für kurze Sicht.