Silberpreis stürzt ab -1,08 % auf 85,20 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,16 % 1 Monat +15,13 % 3 Monate +1,72 % 1 Jahr +160,67 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 85,20. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 17,26209USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 85,20USD ein Wert von 49.355,0USD geworden – ein Gewinn von +393,55 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, überwiegend bullisch. In den letzten 14 Tagen gab es Aufwärtsimpulse: Kurs brach über 83 USD, Chartziel ca. 88–90 USD; ATH noch fern. Technisch positiv, Minenwerte grün. Fundamental treiber: Kupferknappheit und reduzierte Minenproduktion; Silber gewinnt teilweise an Korrelation mit Kupfer, während es sich gegenüber Gold teils entkoppelt.