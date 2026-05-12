Silberpreis
Silberpreis stürzt ab -1,08 % auf 85,20 USD
Silber bricht ein und fällt auf 85,20 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+18,16 %
|1 Monat
|+15,13 %
|3 Monate
|+1,72 %
|1 Jahr
|+160,67 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 17,26209USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 85,20USD ein Wert von 49.355,0USD geworden – ein Gewinn von +393,55 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, überwiegend bullisch. In den letzten 14 Tagen gab es Aufwärtsimpulse: Kurs brach über 83 USD, Chartziel ca. 88–90 USD; ATH noch fern. Technisch positiv, Minenwerte grün. Fundamental treiber: Kupferknappheit und reduzierte Minenproduktion; Silber gewinnt teilweise an Korrelation mit Kupfer, während es sich gegenüber Gold teils entkoppelt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|366,05EUR
|-0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,86EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|266,48EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|440,40EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,58EUR
|+3,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|678,90EUR
|-0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|384,00EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,53EUR
|-0,39 %
|Long
|1
|0,00
|129,00EUR
|-0,76 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,506EUR
|-0,07 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.