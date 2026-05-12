Jenoptik startet mit deutlich mehr Gewinn ins Jahr
- Jenoptik erzielt deutlich höheren Quartalsgewinn
- EBITDA steigt 22,5 Prozent auf 44,4 Mio Euro
- Auftragseingang steigt rund 75% auf 357 Mio
JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr. "Wir sehen seit Jahresbeginn eine sehr dynamische Nachfrage in unseren OEM-Geschäften, insbesondere von Seiten der Halbleiterausrüstungsindustrie", sagte Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek am Dienstag bei der Vorlage von Zahlen laut einer Mitteilung. Auch wenn sich diese sehr hohe Dynamik voraussichtlich so nicht fortsetzen werde, habe das Unternehmen damit eine gute Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026. Die Jahresziele 2026 bestätigte der Technologiekonzern.
In den ersten drei Monaten bis Ende März legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 22,5 Prozent auf 44,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 14,9 auf 18,4 Prozent. Neben einem verbesserten Produktmix und dem Wegfall einmaliger Umzugskosten in das neue Werk in Dresden trugen zum Ergebnisplus auch Kosteneinsparungen bei.
Der Umsatz des Thüringer Unternehmens ging hingegen mit 241,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Der Konzern schnitt sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis besser ab als von Analysten erwartet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 16,8 Millionen Euro hängen und damit gut 80 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Auftragseingang kletterte um rund drei Viertel auf knapp 357 Millionen Euro./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 36,80 auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +22,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -32,76 %/-6,34 % bedeutet.
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M-DAX Aufnahme? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Kann ich irgendwie nachvollziehen
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
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