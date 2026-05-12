GÖTEBORG, Schweden, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Volvo Trucks stellt die Ergebnisse einer Investition in Höhe von mehreren Milliarden SEK in Technologien vor, die das globale Produktangebot und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf lange Sicht stärken sollen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Eine völlig neue, kraftstoffsparende Plattform für Verbrennungsmotoren, die für verschiedene erneuerbare Kraftstoffe – einschließlich künftiger Wasserstoffanwendungen – ausgelegt ist, sowie neue elektrische Antriebsstränge mit einer Reichweite von bis zu 700 km sollen die Lkw von Volvo in allen Märkten und Transportsegmenten zukunftssicher machen.

Der weltweite Kundenstamm der Vertriebsaktivitäten von Volvo Trucks verlangt nach einer breiten Palette an effizienten Antriebssträngen, da sich die Kraftstoffversorgung, die Tankstelleninfrastruktur und die Kundenpräferenzen je nach Region und Markt erheblich unterscheiden.

„Die Dekarbonisierung der Verkehrsbranche muss beschleunigt werden, weswegen diese Markteinführung auch so wichtig ist. Unsere neuen elektrisch angetriebenen Lkw können in den meisten Fällen herkömmliche Fahrzeuge ersetzen. In bestimmten Regionen und Transportsegmenten sind wir jedoch auch auf den Verbrennungsmotor angewiesen, um den CO₂-Ausstoß jetzt und in Zukunft zu senken. Eine einheitliche Motorplattform ermöglicht uns Synergieeffekte und größere Produktionsmengen", sagt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

Volvo Trucks bringt ein neues Schwerlastmodell mit einer Reichweite von bis zu 700 km pro Ladung auf den Markt. Das Unternehmen führt zudem eine überarbeitete Modellpalette an Elektrofahrzeugen ein. Weitere Transportsegmente und Betreiber können nun von herkömmlichen Kraftstoffen auf Elektroantrieb umsteigen.

Der Verbrennungsmotor spielt eine wichtige Rolle bei den Netto-Null-Zielen von Volvo. Es wird eine völlig neue 13-Liter-Motorplattform eingeführt, die für zwei Motortypen – Diesel- und Gasmotoren – zum Einsatz kommen wird.

Beide sind für erneuerbare Kraftstoffe wie Biodiesel und Biogas ausgelegt und ebnen damit den Weg für Transportunternehmen hin zu einer emissionsfreien Zukunft. Der nächste Schritt im Bereich der gasbetriebenen Kraftstoffe sind wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren, die Volvo noch vor 2030 auf den Markt bringen will.

Die Einführung der neuen batterie-elektrischen Lkw von Volvo beginnt im Jahr 2026. Der Verkaufsstart für die neuen Verbrennungsmotoren ist für das dritte Quartal 2026 geplant.

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Volvo Trucks bietet umfassende Transportlösungen für anspruchsvolle Geschäftskunden. Das Unternehmen vertreibt eine umfangreiche Palette an mittelschweren bis schweren Lkw. Die Kundenbetreuung erfolgt über ein weltweites Händlernetz mit 2.200 Servicestellen in rund 130 Ländern. Volvo Trucks ist Teil der Volvo Group.

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