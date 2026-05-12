CENIT auf Erfolgskurs: Profitabilitätssteigerung im Q1 2026
Ein starkes erstes Quartal 2026: Deutlich höhere Profitabilität, stabile Umsätze und eine robuste Finanzlage untermauern den bestätigten Ausblick für das Gesamtjahr.
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- Deutliche Profitabilitätssteigerung im Q1 2026: EBITDA 5.033 TEUR (Vorjahr -2.439 TEUR, >100% Verbesserung) bei einer EBITDA-Marge von 9,6% dank verbesserter Kostenstruktur.
- Umsatzerlöse leicht gestiegen auf 52.472 TEUR (+1,9%); Umsatzaufteilung: Fremdsoftware 24.580 TEUR (-1,4%), eigene Software 4.615 TEUR (+4,7%), Beratung & Services 23.149 TEUR (+4,5%).
- EBIT wieder positiv bei 2.968 TEUR (Vorjahr -5.435 TEUR, >100% Verbesserung).
- Rohertrag 31.688 TEUR (+2,4%); Mitarbeiterstand 901 (31.03.2026; vs. 903) und Personalaufwand deutlich reduziert auf 22.689 TEUR (Vj. 28.737 TEUR).
- Solide Vermögens- und Finanzlage: Eigenkapital 45.476 TEUR (Eigenkapitalquote 28,8%), Bankguthaben 28.640 TEUR; Net Bank Debt reduziert auf 4.770 TEUR (Vj. 13.770 TEUR).
- Ausblick bestätigt: Erwarteter Konzernumsatz ≥ 210,0 mEUR und EBITDA ≥ 18,0 mEUR für 2026 (entspricht einer erwarteten EBITDA-Marge von ~8,57%).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Cenit ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Cenit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,7100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,44 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,9600EUR das entspricht einem Plus von +3,73 % seit der Veröffentlichung.
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