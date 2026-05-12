MBB SE: 40 % EBITDA-Steigerung, 1 Mrd. € Eigenkapital & Prognose

MBB SE steigerte im ersten Quartal 2026 das bereinigte EBITDA um 40,2 % auf 41,9 Mio. €

Der Umsatz im ersten Quartal 2026 lag bei 237,5 Mio. €, leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr

Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 17,7 % (Vorjahr: 11,5 %)

Das Eigenkapital des Konzerns überstieg erstmals die Marke von 1 Mrd. € und erreichte 1.009,2 Mio. €

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 68,9 % (Ende 2025: 66,8 %)

Für 2026 erwartet MBB einen Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Mrd. € bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 15-18 %

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei MBB ist am 12.05.2026.

Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 216,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,12 % im Minus.

4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 215,00EUR das entspricht einem Minus von -0,46 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.426,52PKT (-0,54 %).





