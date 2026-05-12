Viscom SE: Verhaltener Start 2026, positive Aussichten bestätigt
Viscom startet 2026 mit wachsendem Auftragseingang, rückläufigem Umsatz und negativem EBIT – ein Jahr der Konsolidierung, Effizienzsteigerung und strategischen Weichenstellung.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal 2026 um 7 % auf 21.808 T€, während der Auftragsbestand um 29,9 % auf 26.644 T€ zunahm.
- Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 27,4 % auf 14.360 T€, das EBIT lag bei -3.994 T€ (Vorjahr: 24 T€).
- Das erste Quartal war durch eine saisonale Verteilung der Aufträge geprägt, die erst im weiteren Jahresverlauf umsatzwirksam werden.
- Für 2026 erwartet Viscom einen Auftragseingang und Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. € sowie eine EBIT-Marge zwischen 2 und 5 %.
- Das Geschäft ist regional und segmentbezogen unterschiedlich, mit begrenztem Wachstum in Europa, aber wachsendem Potenzial in Asien und den USA.
- Das Jahr 2026 wird voraussichtlich von Konsolidierung, Effizienzsteigerung und strategischer Weiterentwicklung geprägt sein.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-Quartalsfinanzbericht 3M/2026, bei Viscom ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Viscom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,97 % im Minus.
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