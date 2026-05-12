Villeroy & Boch überrascht: Starkes Quartal trotz geopolitischer Spannungen
Trotz widriger Rahmenbedingungen zeigt das erste Quartal 2026 ein robustes Bild: Rückläufige Umsätze treffen auf wachsenden Auftragsbestand und stabile Ertragsaussichten.
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- Das erste Quartal 2026 wurde trotz herausforderndem Marktumfeld und geopolitischer Spannungen mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen.
- Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 13,7 % auf 318,7 Mio. €, bereinigt um Währungseffekte und Veräußerungen um 8,3 %.
- Der Auftragsbestand stieg um 47,3 Mio. € auf 197,7 Mio. €, was die Resilienz des Geschäfts trotz Umsatzrückgangs unterstreicht.
- Der Geschäftsbereich Bad & Wellness verzeichnete einen Umsatz von 248,0 Mio. € (−16,1 %), beeinflusst durch Desinvestitionen und geopolitische Konflikte, mit einem EBIT von 12,9 Mio. €.
- Der Geschäftsbereich Dining & Lifestyle blieb mit 70,0 Mio. € stabil, insbesondere durch positives E-Commerce-Wachstum und Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland.
- Für das Gesamtjahr 2026 wird trotz Unsicherheiten eine Prognose im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich beim Umsatz und ein EBIT zwischen 75 und 85 Mio. € erwartet, wobei das EBIT am unteren Ende dieser Spanne liegen soll.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Villeroy & Boch ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Villeroy & Boch lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,89 % im
Minus.
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