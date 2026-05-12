Bayer überrascht dank Agrarsparte positiv zum Jahresstart

Den Jahresausblick für die um Wechselkurseffekte bereinigte Entwicklung von Umsatz- und operativem Gewinn bestätigte der Dax -Konzern. Auf die nominale Entwicklung blickt Bayer nun aber zuversichtlicher als bisher. "Das ist nur eine Momentaufnahme", sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl laut Mitteilung. "Wir erwarten für den Rest des Jahres weitere Volatilität in der Entwicklung der Wechselkurse."/mis/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 37,89 auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -0,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,08 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +23,81 %/+34,12 % bedeutet.