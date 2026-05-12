Bayer überrascht dank Agrarsparte positiv zum Jahresstart
- Starkes Quartal durch Soja- und Maissaatgut
- Bereinigtes Ebitda stieg 9 Prozent auf 4,45 Mrd
- Nettogewinn 2,76 Mrd, Umsatz 13,4 Mrd wegen FX
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Gute Geschäfte rund um Soja- und Maissaatgut sowie das laufende Sparprogramm haben Bayer zu einem überraschend starken Jahresstart verholfen. Zudem sank der operative Gewinn im Pharmageschäft weniger als von Analysten erwartet. Insgesamt steigerte Bayer das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im ersten Quartal im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 4,45 Milliarden Euro - Analysten hatten deutlich weniger auf dem Zettel.
Der Gewinn unter dem Strich war mit 2,76 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Der Umsatz sank zwar etwas auf 13,4 Milliarden Euro, das lag aber an negativen Effekten aus Währungsumrechnungen. Diese ausgeklammert, ergibt sich ein Erlösplus von gut 4 Prozent.
Den Jahresausblick für die um Wechselkurseffekte bereinigte Entwicklung von Umsatz- und operativem Gewinn bestätigte der Dax -Konzern. Auf die nominale Entwicklung blickt Bayer nun aber zuversichtlicher als bisher. "Das ist nur eine Momentaufnahme", sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl laut Mitteilung. "Wir erwarten für den Rest des Jahres weitere Volatilität in der Entwicklung der Wechselkurse."/mis/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 37,89 auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -0,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,08 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +23,81 %/+34,12 % bedeutet.
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Bezüglich des SCOTUS ist „ab sofort bis Ende Juni“ am wahrscheinlichsten. Genauer geht es nicht. Und bzgl. deiner anderen Frage; hier ist am 04.06. Deadline für opt-out. Das heißt, bis zum 04.06. müssen Kläger aktiv aussteigen (opt-out) und sind ansonsten im Vergleichspaket.
Parallel dazu versuchte Bayer zusammen mit Agrarverbänden, Änderungen am neuen Landwirtschaftsgesetz zu erwirken.
Das Repräsentantenhaus will sich auf Änderungsvorschläge von Bayer und Partnern beim Landwirtschaftsgesetz nicht einlassen, hat NTG24 herausgefunden:
https://www.ntg24.de/Bayer-Rueckschlag-bei-Glyphosat-05052026-CT-Aktien
Supreme Court could overturn state court in Roundup cancer case
https://eu.sctimes.com/story/news/2026/05/04/supreme-court-justices-lean-toward-uniformity-for-labeling-in-roundup-case-missouri/89862125007/