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    Bahn will sich stärker auf Eisenbahn-Geschäft konzentrieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Fokus auf das Eisenbahnfahren als Kernaufgabe
    • Nur rentable Angebote für erste und letzte Meile
    • Keine Bahnbauprojekte mehr in Indien und Uruguay
    Bahn will sich stärker auf Eisenbahn-Geschäft konzentrieren
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Tippfehler im 2. Absatz berichtigt: Evelyn rpt Evelyn)

    BERLIN (dpa-AFX) - Beim Umbau der Deutschen Bahn könnte auch ein Teil der zahlreichen Unternehmensbeteiligungen wegfallen. "Wir konzentrieren uns noch fokussierter auf das Eisenbahnfahren", antwortete Konzernchefin Evelyn Palla dem "Stern" auf die Frage nach Randgeschäften wie dem Bahn-eigenen Radverleih Call a Bike und dem Leihwagen-Angebot Flinkster. "Angebote für die sogenannte erste und letzte Meile machen wir künftig nur noch, wenn wir damit auch Geld verdienen", sagte Palla.

    Sie kündigte an, dass sich der deutsche Staatskonzern in Zukunft keine Bahnbauprojekte in Ländern wie Indien und Uruguay mehr vornehmen werde. "Das ist ein Geschäft, von dem wir uns mittelfristig trennen werden." Schon vor Pallas Amtsantritt im Herbst hatte der Konzern die europäische Personenverkehrstochter Arriva und den Logistiker DB Schenker abgestoßen. Der Geschäftsbericht listet aber weiterhin mehrere Hundert Beteiligungen./bf/DP/zb/mis





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    Bahn will sich stärker auf Eisenbahn-Geschäft konzentrieren Beim Umbau der Deutschen Bahn könnte auch ein Teil der zahlreichen Unternehmensbeteiligungen wegfallen. "Wir konzentrieren uns noch fokussierter auf das Eisenbahnfahren", antwortete Konzernchefin Evelyn Palla dem "Stern" auf die Frage nach …
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