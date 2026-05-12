Carl Zeiss Meditec will Kosten senken - Bis zu 1000 Stellen weltweit betroffen
- Bis zu 1000 Stellen weltweit könnten betroffen sein
- Ergebnis soll bis 2028/29 jährlich plus 200 Mio steigen
- Geschäftsteile werden in günstigere Länder verlagert
JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec will angesichts der Probleme in seinem wichtigen China-Geschäft seine Kosten senken. Von den Einsparungen könnten in den nächsten drei Jahren bis zu 1000 Stellen weltweit betroffen sein, teilte das SDax-Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Dadurch soll sich das Ergebnis bis zum Geschäftsjahr 2028/29 im Vergleich zum laufenden Berichtszeitraum um jährlich mehr als 200 Millionen Euro verbessern. Konkret will der Augenheilkundespezialist Teile seines Geschäfts in kostengünstigere Länder verlagern, auch die Lieferketten im Einkauf sollen optimiert werden und weniger profitable Produkte aus dem Portfolio verschwinden.
Nach einem bereits schwachen Jahresstart hatte der Konzern auch im zweiten Geschäftsquartal (Ende März) Umsatz und Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Für das Gesamtjahr soll der Erlös nun 2,15 bis 2,2 Milliarden Euro erreichen, dies wäre ein Rückgang um bis zu 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die bereinigte Marge wird bei 8 bis 10 Prozent gesehen. Damit traut sich Carl Zeiss Meditec nun weniger zu als mit der ursprünglichen Prognose - diese war im Januar ausgesetzt worden./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,07 % und einem Kurs von 24,70 auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -9,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,31 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -13,25 %/+26,18 % bedeutet.
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ich würde das nicht so pessimistisch sehen, wie viele hier im Board. Ich war bei Suess investiert, die wurden runtergeprügelt ohne Ende....und dann ging es doch schnell wieder steil bergauf.