MBB mit Gewinnsprung dank guter Resultate von Friedrich Vorwerk
- MBB steigerte bereinigtes Ebitda auf rund 42 Mio
- Umsatz sank knapp 9 Prozent auf 237,5 Millionen Euro
- Profitabilität bei Friedrich Vorwerk und DTS gesteigert
BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im abgelaufenen Quartal von den positiven Geschäftsentwicklungen seiner Unternehmensbeteiligungen profitiert. Wesentlicher Treiber sei die gesteigerte Profitabilität beim Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk gewesen, teilte der SDax-Konzern am Dienstag mit. Auch der IT-Dienstleister und Softwarehersteller DTS habe die operative Marge steigern können. So stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von MBB um über 40 Prozent auf rund 42 Millionen Euro. Derweil sank der Umsatz um knapp 9 Prozent auf 237,5 Millionen Euro. Die Jahresziele des mehrheitlich den Gründern Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth gehörende Unternehmens wurden bestätigt./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 18.452 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +6,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -12,65 %/+41,30 % bedeutet.
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Ich habe mal wieder meine Daten aktualisiert und komme mit den Werten aus dem GB 2025 (Anteilswerte, Anzahl Aktien, Liquidität Holding) und den aktuellen Börsenkursen auf folgendes Ergebnis:
Liquidität/Gold/Wertpapiere: 373,6 Mio / 70,28 Euro je Aktie
Vorwerk 44,26% Anteil: 619,6 Mio / 116,56 Euro je Aktie
Aumann 47,81% Anteil: 88,6 Mio / 16,68 Euro je Aktie
Delignit 56,11% Anteil: 13,8 Mio / 2,59 Euro je Aktie
Summe Cash + börsennotierte Firmen: 206,11 Euro je Aktie
Grobe Schätzung der restlichen Beteiligungen:
80% Anteil DTS mit Umsatz x 1: 92,6 Mio / 17,41 Euro je Aktie
93,01% Anteil Hanke mit Umsatz x 0,5: 32,7 Mio / 6,15 Euro je Aktie
100% CT Formpolster mit Umsatz x 0,5: 11,9 Mio / 2,23 Euro je Aktie
Bin ich bei 231,90 Euro je Aktie. Abzgl. 20% Holdingabschlag wäre mein fairer Wert bei ca. 186 Euro.
TDS 2025
New Record
- Nach fast vier Jahrzehnten bei DTS, geht Ulrich Möller offiziell in den Ruhestand (verbleibt im Aufsichtsrat der DTS IT AG), sein Nachfolger als CFO und Vorstand ist Torben Strauß
- Wir sind Top 10 Security-Hersteller in Deutschland, der EU-weit mit eigener Software & Managed Services aktiv ist
- Launch vom DTS Aviator als MSP-Innovation für gläserne Managed Security Services – einzigartig in Deutschland
- Umsatzrekord mit 140 Mio. €, 40 % Umsatzwachstum zu 2024 & 50 % des Gewinns durch Security Software „Made by DTS“
ARP wird wohl durchgezogen werden können bei den Kursen,