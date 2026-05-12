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    MBB mit Gewinnsprung dank guter Resultate von Friedrich Vorwerk

    Für Sie zusammengefasst
    • MBB steigerte bereinigtes Ebitda auf rund 42 Mio
    • Umsatz sank knapp 9 Prozent auf 237,5 Millionen Euro
    • Profitabilität bei Friedrich Vorwerk und DTS gesteigert
    MBB mit Gewinnsprung dank guter Resultate von Friedrich Vorwerk
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im abgelaufenen Quartal von den positiven Geschäftsentwicklungen seiner Unternehmensbeteiligungen profitiert. Wesentlicher Treiber sei die gesteigerte Profitabilität beim Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk gewesen, teilte der SDax-Konzern am Dienstag mit. Auch der IT-Dienstleister und Softwarehersteller DTS habe die operative Marge steigern können. So stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von MBB um über 40 Prozent auf rund 42 Millionen Euro. Derweil sank der Umsatz um knapp 9 Prozent auf 237,5 Millionen Euro. Die Jahresziele des mehrheitlich den Gründern Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth gehörende Unternehmens wurden bestätigt./lew/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 18.452 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +6,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -12,65 %/+41,30 % bedeutet.





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