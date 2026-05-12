JEFFERIES stuft Moderna auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Moderna auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Andrew Tsai bezog am Dienstag Stellung zur jüngsten Kursstärke, die unter anderem mit Spekulationen über einen möglichen Hantavirus-Impfstoff einher gegangen war. Er geht aber - wie viele Experten - davon aus, dass das Virus weit weniger ansteckend ist als das Corona-Virus. Die Gefahr einer Pandemie sei damit sehr gering. Bei Moderna verwies er auf mehrere wichtige Studienergebnisse, die 2026 gegen das Norovirus, die Stoffwechselkrankheit Propionazidämie und gegen Krebs erwartet werden./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:01 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Moderna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 44,63EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andrew Tsai

Analysiertes Unternehmen: Moderna

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 $ , was einem Rückgang von -14,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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