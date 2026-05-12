Strahlen- und Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler sieht sich auf Kurs

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 15,20 auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 951,47 Mio..

Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +42,95 %/+63,38 % bedeutet.