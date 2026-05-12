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    Strahlen- und Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler sieht sich auf Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q1 steigt um 7 Prozent auf 72,9 Mio Euro
    • Bereinigtes Ebit bei 16 Millionen Euro minus 2 Prozent
    • Überschuss 10,4 Mio Euro und Ausblick auf 320 Mio
    Strahlen- und Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler sieht sich auf Kurs
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine anhaltende Nachfrage nach Radiopharmaka hat den Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler zum Jahresauftakt angetrieben. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf 72,9 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe hingegen mit 16 Millionen Euro um zwei Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, hieß es weiter. Hierbei habe ein etwas schwächerer Produktmix im Geschäft mit Isotopen belastet. Unter dem Strich konnten die Berliner aber ihren Gewinn steigern: Der Überschuss kletterte auf 10,4 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es noch 9,7 Millionen Euro gewesen.

    Die Prognose bestätigte das Management um Konzernchef Harald Hasselmann. So soll das operative Ergebnis weiterhin auf rund 80 Millionen Euro steigen, nach knapp 78 Millionen im bisherigen Rekordjahr 2025. Den Erlös will Eckert & Ziegler von zuvor 312 auf rund 320 Millionen Euro ankurbeln./tav/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 15,20 auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 951,47 Mio..

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +42,95 %/+63,38 % bedeutet.




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