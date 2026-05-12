RBC stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 280 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Cohen reduzierte seine Prognosen für den Rückversicherer mit Blick auf dessen Umsatzentwicklung. Eine Prämienbewertung sei weiterhin angemessen, da moderates Gewinnwachstum nachhaltig erscheine, schrieb der Analyst am Dienstag nach den Quartalszahlen. Seine Annahmen für die Eigenkapitalrendite senkte er hingegen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 238EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.





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