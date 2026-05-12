BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca widmete sich am Montag dem Absatz von Luxuswaren in Shoppingzentren in China. Sie korrelierten stark mit den Ergebnissen der entsprechenden Marken, schrieb er. Solca konzentrierte sich vor der Jahresbilanz am 22. Mai vor allem auf Richemont und beim Wachstum eine positive Überraschung für möglich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 167,0EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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