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    Mutares startet 'vielversprechend' ins Jahr - optimistische Ziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares peilt 2026 Umsatz von 7,9–9,1 Milliarden an
    • Jahresüberschuss 165–200 Millionen Euro prognostiziert
    • Mindestens 25% Wachstum pro Jahr bis 2030 angestrebt
    Mutares startet 'vielversprechend' ins Jahr - optimistische Ziele bestätigt
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares blickt weiter optimistisch auf 2026 und die kommenden Jahre. Der Auftakt in das Geschäftsjahr sei auf der Transaktionsseite bis zum Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag sehr vielversprechend gewesen, teilte das im SDax notierte Unternehmen in München mit. Der Vorstand bekräftigte die Prognose für das laufende Jahr und die Ziele bis 2030.

    Demnach soll der Konzernumsatz 2026 im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 40 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der für die Aktionäre maßgebliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen.

    Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von mindestens einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Holding-Nettoergebnis an. In den ersten drei Monaten zog der Konzernerlös um zehn Prozent auf 1,68 Milliarden Euro an./zb/mis

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 26,45 auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +3,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 666,07 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +41,22 %/+75,57 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und kurzfristige Kursentwicklung der Mutares-Aktie: Skepsis gegenüber einem 101%-Angebot und Bond-Tender, erwartete Quartalsrückkäufe von je 25 Mio.€, Ende der Kapitalerhöhung als Voraussetzung für freie Kursbewegung. Q1 wird als unspektakulär, Q2 als richtungsweisend gesehen. Fundamental: Automotive ~32% Umsatz, adjusted EBITDA 2025 nahe Null, begrenzte Exit-Perspektiven. Positive Aspekte: SFC-Marokko (85 Mio.€) und NEM-Auftrag; Zweifel an Management-Umsetzung; Handelszonen rund 23–25 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber mutares eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Mutares startet 'vielversprechend' ins Jahr - optimistische Ziele bestätigt Die Beteiligungsgesellschaft Mutares blickt weiter optimistisch auf 2026 und die kommenden Jahre. Der Auftakt in das Geschäftsjahr sei auf der Transaktionsseite bis zum Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag sehr vielversprechend …
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