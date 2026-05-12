Mutares startet 'vielversprechend' ins Jahr - optimistische Ziele bestätigt

Man muß die Peugeot Motocycles-Verkaufsmeldung nur mit dem sonst üblichen Sermon vergleichen, um zu erahnen, welch gigantisches Verlustgeschäftdieses Engagement wohl gewesen sein dürfte. Das Wörtchen "erfolgreich" ist nirgends zu entdecken, und selbst von dem sonst stets für seine überschwänglichen Selbstbeweihräucherungen berühmt-berüchtigten Laumann ist kein Sterebneswörtchen zu lesen. Da scheint ihm das Kommentieren wohl vergangen zu sein.





Noch mal schnell geschaut in den Jahresabschluß 2025 ( https://ir.mutares.com/wp-content/uploads/2026/04/2025_Jahre… ):





"Aus Sicht des Vorstands bestehen insbesondere bei Byldis, Lapeyre, La Rochette, Peugeot Motocycles , Locapharm, Prénatal, HILO Group und Natura signifikante Herausforderungen , die umfangreiche weitere Restrukturierungsbemühungen oder alternative Lösungen, etwa über M&A-Aktivitäten, erforderlich machen."





"Der marktweite Nachfragerückgang setzte sich im Geschäftsjahr 2025 fort. Umsatzerlöse und operatives Ergebnis lagen dadurch nochmal wesentlich unter dem Vorjahresniveau . Die umgesetzten Maßnahmen zur Anpassung der Produktions- und Lieferkettenkapazitäten sowie zur Reduzierung der Strukturkosten konnten die negativen Markteinflüsse zwar abmildern, jedoch nicht vollständig kompensieren."









-> Jupp, jupp. Bei geschätzten irgendetwas von um die 100 Mio. € Umsatz in 2025 (dazu gibt es seitens Mutares keine Zahlen) blieb unterm Strich ein Verlust von fast 35 Mio. € !





-> Dabei hatte bei der Übernahme vor drei Jahren doch alles noch so gut geklungen ( https://mutares.com/mahindra-kooperiert-mit-mutares-bei-der-… ):









"Johannes Laumann, CIO von Mutares, erklärt: „Dies ist die dreizehnte Übernahme von Mutares im Jahr 2022. Peugeot Motocycles ist eine international anerkannte Marke, die auf einer traditionsreichen Geschichte als weltweit ältester Hersteller von motorisierten Zweirädern aufbaut. Wir sind sehr stolz darauf, mit der Marke assoziiert zu sein, und ich bin fest davon überzeugt , dass wir in der Lage sein werden, das wahre Potenzial des Unternehmens auf der Grundlage unserer großen Erfahrung in der Branche und unseres starken operativen Teams und gemeinsam mit unserem Partner M&M zu heben . Darüber hinaus agiert Peugeot Motocycles als Erstausrüster, und wir sehen ein großes Potenzial für starke Synergien innerhalb unseres Automotive & Mobility Segments.“"









-> Jaja, da war er mal wieder "fest überzeugt" - das ist ja eine seiner Lieblingsfloskeln.





-> Der "Bargain Purchase" damals betrug übrigens 15 Mio. €. Seitdem dürfte Mutares ein Mehrfaches davon in der Firma versenkt haben.





-> Der Fall Peugeor Motocycles bietet darüber hinaus aber auch schönes Anschauungsmaterial zur Mutares-Kommunikation in den Geschäftsberichten. Im nächsten Jahr wird dort immer alles ganz toll. Und wenn dann mal wieder doch nichts daraus geworden ist, dann aber bestimmt im nächsten Jahr...









GB 2023:

"Trotz erster positiver Impulse aus der eingeleiteten Transformation war die Profitabilität im Geschäftsjahr 2023 noch belastet . Für das Geschäftsjahr 2024 geht das Management, getrieben von einem Ausbau des internationalen Geschäfts, insbesondere in Asien, von einer erfreulichen Entwicklung der Umsatzerlöse und einem dadurch begünstigten leicht positiven operativen Ergebnis aus. "





-> Verlust in 2024: 11 Mio. €









GB 2024:

"Die Absatzzahlen blieben im Geschäftsjahr 2024 im Kontext eines marktweiten Nachfragerückgangs in diesem Segment in Europa deutlich hinter den Planungen zurück [...] und es resultierte für das Geschäftsjahr 2024 ein deutlich negatives operatives Ergebnis ."





"Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet PMTC, dass die Absatzzahlen in Europa weiterhin unter Druck bleiben, während sich aufgrund der eingegangenen strategischen Partnerschaften auf den asiatischen ärkten Wachstumschance ergeben. [...] Infolgedessen geht PMTC für das Geschäftsjahr 2025 von einem ausgeglichenen operativen Ergebnis aus"





-> Verlust in 2025: 35 Mio. €









-> Diese krassen Abweichungen zwischen Versprechungen und Realität sind ein Kontinuum der Mutares-Geschäftsberichte - und jeder sollte daher die dort behaupteten zukünftigen Entwicklungen mit einer gehörigen Portion Skepsis konsumieren!







