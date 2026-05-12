AKTIE IM FOKUS
Munich Re droht Tief seit April 2025
- Kursrückgang auf Tradegate auf 492,90 Euro
- Tiefstes Xetra-Niveau seit April des Vorjahres
- Operativer Gewinn um fünf Prozent unter Konsens
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Munich Re könnten am Dienstag die Verluststrecke der zurückliegenden Wochen ausweiten. Auf Tradegate fiel der Kurs um 1,3 Prozent auf 492,90 Euro, das wäre im Xetra-Handel das tiefste Niveau seit April vergangenen Jahres. Im Fokus steht nun das Zwischentief vom 7. April 2025 bei 492 Euro.
Der Rückversicherer habe einen Preisrückgang verzeichnet, wie andere Anbieter in der Branche zuletzt auch, schrieb Analyst Philip Kett von der Bank Jefferies. Mit Blick auf die Ergebnisse liege der operative Gewinn um gut fünf Prozent unter der Konsensschätzung./bek/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 492,9 auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 62,79 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 596,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+37,61 % bedeutet.
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Irgendwann kommt auch wieder ein harter Markt für die Rückversicherer, da braucht es nur eine heftige Hurrikan-Saison in den USA. Und dann stimmen die Relationen wieder.
wenn es so weiter läuft, ist der Dividendenabschlag bald wieder drin.....hervorragende Performance in der kurzen Zeit seit HV ...☺