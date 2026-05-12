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    APA ots news

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    Termine am 12. Mai in der Rathauskorrespondenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Mediengespräch Bürgermeister Zero Emission Transport
    • Mit WK-Präsident Ruck im Wappensaal des Rathauses
    • Rathauskorrespondenz Stadt Wien Pressekontakt
    APA ots news - Termine am 12. Mai in der Rathauskorrespondenz
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    Änderungen vorbehalten

    Wien (APA-ots) - - 12.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters "Zero Emission
    Transport" mit WK-Präsident Ruck (1., Rathaus, Wappensaal)

    (Schluss) red

    Rückfragehinweis:
    Rathauskorrespondenz
    Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
    Telefon: 01 4000-81081
    E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
    Website: https://presse.wien.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0017 2026-05-12/08:36






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