AKTIE IM FOKUS
Ströer vorbörslich fester - JPMorgan lobt 'solides Quartal'
- Ströer startet nach Quartalszahlen mit Gewinnen
- Digitale Außenwerbung trieb Umsatz und EBIT stark
- JPMorgan sieht solides Quartal mit Aufwärtspotenzial
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ströer dürften am Dienstag nach vorgelegten Quartalszahlen im schwächer erwarteten Gesamtmarkt mit Gewinnen starten. Die Aktie des Außenwerbe-Spezialisten legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,4 Prozent auf 39,30 Euro zu und dürfte ihr Vortagesminus damit mehr als wettmachen. Der MDax -Konzern steigerte im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis im Tagesgeschäft. Treiber war vor allem die digitale Außenwerbung. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.
JPMorgan-Analyst Marcus Diebel sprach von einem "soliden ersten Quartal". Trotz der fortgesetzten Schwäche in den nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereichen DaaS und E-Commerce sieht er leichtes Aufwärtspotenzial für die durchschnittlichen Ergebnisschätzungen der Analysten (Konsens) für das laufende und kommende Jahr./ck/men
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 31.158 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -8,18 %/+41,66 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991
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Und die digitale Technik....mittels KI und Big Data die öffentlichen Digitalwerbeflächen immer besser bespielbar.....die Masse der Smartphones hat "Open Source" wenn es um ALLE Daten und Aktionen darauf geht, auch Bewegungsdaten...Surfdaten.....Kaufkraft und Hobbys der IP.....Wohnsitz...Arbeitsort.....
Wow - da bin ich aber platt. Schmalzl vor der Zeit gegangen und viele Wochen später erst gemeldet? Und der CFO nach wenigen Jahren auch ruckzuck raus? Das riecht nicht gut aus meiner Sicht.
Vorhin über den Ticker gelaufen ... "SQUARED, BLACKSTONE SAID TO MULL JOINT BID FOR STRÖER UNIT"