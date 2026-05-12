Ströer vorbörslich fester - JPMorgan lobt 'solides Quartal'

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Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 31.158 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -8,18 %/+41,66 % bedeutet.