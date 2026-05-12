BERENBERG stuft Shell (neu) auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 4100 auf 4000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe einen guten Start ins Jahr hingelegt, schrieb Henry Tarr am Montagnachmittag. Das reduzierte Aktienrückkaufvolumen dürfte aber die Anleger enttäuscht haben. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 36,39EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.