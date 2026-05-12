AKTIE IM FOKUS
Jenoptik höher - 'Starker Start ins Jahr'
- Jenoptik vorbörslich gefragt nach Quartalszahlen
- Auftragseingang 30 Prozent über Markterwartung
- Nachfrage aus Halbleiterindustrie treibt Kurs an
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jenoptik sind am Dienstag nach Quartalszahlen vorbörslich gefragt.
Mit einem um 30 Prozent über den Markterwartungen liegenden Auftragseingang sei der Konzern stark ins Jahr 2026 gestartet, hieß es vom Analysehaus Jefferies.
Auf Tradegate zogen die Papiere des MDax-Mitglieds um 1,4 Prozent auf 36,81 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.
Jenoptik profitierte vom Geschäft mit der Halbleiterausrüstungsindustrie./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 31.161 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +22,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -32,07 %/-5,39 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
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M-DAX Aufnahme? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Kann ich irgendwie nachvollziehen
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
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