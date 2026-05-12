BERNSTEIN RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Outperform" belassen. Pujarini Ghosh analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für die europäische Bau-, Baustoff- und Immobilienbranche. Die Einkaufsmanagerindizes würden immer schwächer, während die Bauaktivität in Deutschland und Frankreich hoch bleibe. Die jüngste Kurskorrektur bei Heidelberg Materials aufgrund der Sorge vor Verwässerung des EU-Emissionshandels und der Karbonpreise hält Ghosh für übertrieben und sieht nun ein Chancen-Übergewicht./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 183EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Pujarini Ghosh

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

