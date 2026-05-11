144,82 Prozent p.a.!

Die derzeitige Blockade in der Straße von Hormus führt zu einem Anstieg der Ölpreise, der sich auch auf die Treibstoffkosten in der Luftfahrtbranche auswirkt. Infolgedessen verzeichnen Fluggesellschaften geringere Einnahmen, was sich wiederum negativ auf das Instandhaltungsgeschäft für die zivile Luftfahrt von MTU auswirken könnte. Marktteilnehmer betrachten den langjährigen Boom insgesamt als gefährdet. Der Analyst George McWhirter von der Privatbank Berenberg hat daher das Kursziel für MTU von 420 Euro auf 350 Euro reduziert und die Einstufung der Aktien von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt. Bei dem gestrigen Börsenkurs der MTU-Aktie von etwa 295,50 Euro beträgt das verbleibende Potenzial dennoch nahezu 20 Prozent.

Charttechnisch wurde die seit Ende September 2023 bestehende Aufwärtssequenz der Aktie von MTU Anfang April 2025 durchbrochen. Der sogenannte Liberation-Day führte zu diesem Kurseinbruch. Anschließend übernahmen wieder die Bullen das Ruder und sorgten für eine Erholung des Aktienkurses. Im Zuge dieser Erholung wurde das alte Allzeithoch von vor der Pandemie bei 289,30 Euro überwunden. Am 18. Februar 2026 wurde ein neues Allzeithoch bei 404,80 Euro markiert. Dieses Allzeithoch wurde innerhalb einer Seitwärtsrange erreicht. Nach dem Erreichen des Allzeithochs ging der Kurs zurück, durchbrach den 200-Tage-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) und fiel bis zur Unterstützung bei 276,60 Euro. Aktuell hat sich das Papier bei 295,50 Euro eingependelt, was einem Level von rund 30 Prozent unter dem Allzeithoch entspricht. Dabei führt die unstete Politik des US-Präsidenten im Zusammenhang mit der Beendigung des Konfliktes mit dem Iran zu erhöhter Volatilität. Aktuell stehen die Zeichen wieder auf Sturm, was sich aber jederzeit ändern kann. Sollte der Konflikt im Mittleren Osten mit einem Friedensvertrag enden, könnte der Kurs weiter in Richtung des Allzeithochs zulegen. Bleibt die Volatilität auf diesem Niveau, könnte sich der Kursverlauf in den kommenden 5,5 Wochen über der Marke von 255,20 Euro stabilisieren.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der MTU Aero Engines AG (FD6DF3), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.06.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 250,00 Euro auf der Unterseite und 450,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 11. Mai 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,66 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 144,82 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 255,20 Euro fällt oder über den Widerstand bei 443,40 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die MTU Aero Engines AG (Stand: 11.05.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD6DF3 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,27 / 8,67 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 250,00 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG obere KO-Schwelle: 450,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 295,50 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 144,82 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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