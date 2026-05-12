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    Notrutschen-Einsatz bei Lufthansa-Flug - Drei Verletzte

    Für Sie zusammengefasst
    • Passagiere verließen A321 in Athen über Notrutschen
    • Flug nach Warnmeldung kurz nach Start nach Athen zurück
    • Crew erklärte Luftnotlage, Landung normal und gerollt
    Notrutschen-Einsatz bei Lufthansa-Flug - Drei Verletzte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ATHEN/MÜNCHEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen starken Geruchs in einem Lufthansa-Flugzeug haben die Passagiere die Maschine auf dem Flughafen Athen über Notrutschen verlassen müssen. Dabei wurden drei Passagiere beim Aussteigen leicht verletzt, wie Lufthansa auf Anfrage mitteilte. Sie seien medizinisch betreut worden. Das Flugzeug mit dem Zielflughafen München war zuvor nach einer Warnmeldung im Cockpit kurz nach dem Start am Montagnachmittag nach Athen zurückgekehrt, wie Lufthansa weiter mitteilte. An Bord der Maschine waren demnach 177 Passagieren und 7 Crew-Mitgliedern. Zuvor hatte "rtl.de" berichtet.

    Die Crew des Airbus A321 habe eine "Luftnotlage" erklärt gemäß den vorgegebenen Verfahren, um eine priorisierte Landegenehmigung zu erhalten. Das Flugzeug sei normal gelandet und habe selbstständig zur Parkposition rollen können, so die Lufthansa.

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    Wegen der starken Geruchsentwicklung im hinteren Flugzeugbereich habe sich die Crew für den Einsatz von Notrutschen entschieden. Die Passagiere würden vor Ort vom Bodenpersonal der Fluggesellschaft betreut und auf ihre Zielorte umgebucht. Derzeit werde die Maschine von der Technik untersucht. Die Fluggesellschaft bedauerte den Vorfall und entschuldigte sich bei den Fluggästen. "Die Sicherheit von Fluggästen und Crews hat zu jeder Zeit oberste Priorität", hieß es./csc/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 173,3 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,92 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,58 %/+8,54 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um große Anteilskäufe (Kühne auf 20 %, Causeway >3 %), um Q1-Zahlen mit deutlicher Ergebnisverbesserung und Beibehaltung des Jahresausblicks, sowie um Treibstoffkosten/EU-Maßnahmen und Nahost-Friedenssignale, die Kurs, Bewertung und Volatilität stark beeinflussen; Händler berichten kurzfristige Gewinne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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