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    Darwin AG veröffentlicht Finanzzahlen 2025 & Geschäftsentwicklung

    Trotz hoher Investitionen und unsicherem Umfeld wächst der Konzern rasant: Umsatzsprung, positives Ergebnis und klare Strategie für weiteres internationales Wachstum.

    Darwin AG veröffentlicht Finanzzahlen 2025 & Geschäftsentwicklung
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz 2025 mehr als verdoppelt auf 54,3 Mio. EUR (+114 % gegenüber 2024).
    • Konzernergebnis positiv bei 0,5 Mio. EUR, operatives Ergebnis (EBIT) jedoch negativ bei -10,8 Mio. EUR wegen hoher Investitionen in IT‑Plattform und geringerer Rückstellungsauflösungen.
    • Liquide Mittel ca. 12,5 Mio. EUR plus Wertpapiere rund 40 Mio. EUR – insgesamt etwa 53 Mio. EUR Finanzmittel.
    • Geschäftsmodell: integrierte Ausrichtung auf genetische Diagnostik, personalisierte Nahrungsergänzungsmittel/Kosmetika und internationaler Vertrieb; starke Vertriebs- und Partnererweiterung (10x Health, M42) sowie Akquisition der MEDICOPHARM AG.
    • 2026‑Plan: Umsatz >65 Mio. EUR und positives EBIT angestrebt, allerdings bestehen wegen geopolitischer Lage, Marktschwäche in Europa und Änderungen im Onlinevertrieb aktuell erhöhte Unsicherheiten; genauere Prognose folgt bei hinreichender Sicherheit.
    • Strategische Maßnahmen abgeschlossen/weiter geplant: Implementierung der proprietären IT‑Plattform weitgehend vollzogen; Neubau eines Standorts zur Kapazitätserweiterung und Prozessoptimierung angekündigt.

    Der Kurs von Darwin lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,4000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,3000EUR das entspricht einem Minus von -1,19 % seit der Veröffentlichung.


    Darwin

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