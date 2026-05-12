ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro
- JPMorgan hebt Kursziel Gea von 58,20 auf 60 Euro
- Aktien von Underweight auf Neutral hochgestuft
- Stabile Auftragseingänge Q1 stützen Ausblick für H2
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem Quartalsbericht von 58,20 auf 60 Euro aufgestockt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich beim Anlagenbauer nach dem unterdurchschnittlichen Lauf seiner Aktien inzwischen gebessert, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Seine Anlagethese - unterdurchschnittliches Wachstum bei besser ausfallenden Margen - sei weitgehend in den Markterwartungen sowie auch in der Bewertung angekommen. Der Auftragseingang des ersten Quartals lege derweil eine recht solide Basis für das zweite Quartal und zweite Halbjahr./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 56,80 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,84 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,20 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +0,88 %/+30,97 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 60 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GEA Group - 660200 - DE0006602006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GEA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Am Montag ist die GEA-IR live für Privatanleger: