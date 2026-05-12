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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel Gea von 58,20 auf 60 Euro
    • Aktien von Underweight auf Neutral hochgestuft
    • Stabile Auftragseingänge Q1 stützen Ausblick für H2
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem Quartalsbericht von 58,20 auf 60 Euro aufgestockt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich beim Anlagenbauer nach dem unterdurchschnittlichen Lauf seiner Aktien inzwischen gebessert, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Seine Anlagethese - unterdurchschnittliches Wachstum bei besser ausfallenden Margen - sei weitgehend in den Markterwartungen sowie auch in der Bewertung angekommen. Der Auftragseingang des ersten Quartals lege derweil eine recht solide Basis für das zweite Quartal und zweite Halbjahr./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST

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    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 56,80 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,20 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +0,88 %/+30,97 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 60 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00, was eine Steigerung von +5,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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