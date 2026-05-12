JPMorgan hebt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 56,80 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,84 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,20 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +0,88 %/+30,97 % bedeutet.