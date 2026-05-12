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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für Biontech auf 140 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Biontech Kursziel auf 140 US-Dollar
    • Einstufung bleibt Buy trotz gesunkener Zielmarke
    • 1 Milliarde Rückkauf und Optimierung der Produktion
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Biontech auf 140 Dollar - 'Buy'
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 155 auf 140 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Kursziel trage er dem zunehmenden Druck auf das Covid-19-Geschäft des Impfstoffherstellers Rechnung, schrieb Harry Gillis am Montagabend. Das neue Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar sowie die Optimierung der Produktionskapazitäten werte er aber positiv./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 79,10 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -6,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,00 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +66,77 %/+95,83 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 140 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 140,00$, was eine Steigerung von +49,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BioNTech. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von BioNTech: deutlich reduzierte Short-Positionen, Seitwärtsbewegung und mögliche Bodenbildung nach Managementwechsel. Diskutiert werden die starke Bilanz mit rund 16–17 Mrd. € Cash, faire aktuelle Bewertung, Upside abhänging von Onkologie-Readouts sowie skeptische Übernahmespekulationen wegen Großaktionären.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

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