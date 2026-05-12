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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt LVMH auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 600 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays erhöht Kursziel LVMH auf 600 Euro
    • Aktien von Equal Weight auf Overweight hochgestuft
    • LVMH erfüllt Marktanteils- und Selbsthilfekriterien
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt LVMH auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 600 Euro
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 600 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Branchenwachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. In diesem Kontext setzt sie auf Unternehmen, die Marktanteile gewinnen und Selbsthilfepotenzial aufweisen, und dabei noch günstiger sind als in der Vergangenheit - ohne wesentliche Korrekturrisiken bei den Markterwartungen. LVMH erfülle diese Bedingungen, so Petrova./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 451,6 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +1,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 224,83 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 591,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 640,00EUR was eine Bandbreite von +23,50 %/+41,14 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 600 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,00, was eine Steigerung von +32,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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