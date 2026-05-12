ANALYSE-FLASH
Barclays hebt LVMH auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 600 Euro
- Barclays erhöht Kursziel LVMH auf 600 Euro
- Aktien von Equal Weight auf Overweight hochgestuft
- LVMH erfüllt Marktanteils- und Selbsthilfekriterien
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 600 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Branchenwachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. In diesem Kontext setzt sie auf Unternehmen, die Marktanteile gewinnen und Selbsthilfepotenzial aufweisen, und dabei noch günstiger sind als in der Vergangenheit - ohne wesentliche Korrekturrisiken bei den Markterwartungen. LVMH erfülle diese Bedingungen, so Petrova./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 451,6 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +1,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 224,83 Mrd..
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 591,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 640,00EUR was eine Bandbreite von +23,50 %/+41,14 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 600 Euro
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LVMH / DAY / XETRA / 02-08-2025