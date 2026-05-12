Barclays hebt LVMH auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 600 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 451,6 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +1,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 224,83 Mrd..

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 591,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 640,00EUR was eine Bandbreite von +23,50 %/+41,14 % bedeutet.