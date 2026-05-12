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    Hi-View schließt umfassenden Wildtiermanagementplan für die Toodoggone-Konzessionsgebiete ab

    Hi-View schließt umfassenden Wildtiermanagementplan für die Toodoggone-Konzessionsgebiete ab
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. MAI 2026 /  IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) gibt den Abschluss eines Wildtiermanagementplans (WMP) für sein Toodoggone-Portfolio bekannt, das sich in den nördlichen Omineca Mountains von British Columbia befindet. Der Plan, der in Zusammenarbeit mit den Umweltberatungsunternehmen EcoLogic Consultants Ltd. und Chu Cho Environmental ausgearbeitet wurde, legt für die gesamten Explorationsaktivitäten des Unternehmens im Jahr 2026 einen strengen Rahmen für den Schutz von Wildtieren und empfindlichen Ökosystemen fest.

     

    Hi-View Resources änderte vor kurzem seine vom Ministry of Energy, Mines, and Low Carbon Innovation von BC erteilte Explorationsgenehmigung, um das Konzessionspaket seiner Toodoggone-Konzessionsgebiete zu erweitern, neu erworbene Flächen einzubeziehen und ein umfassendes Explorationsprogramm einzuleiten. Mit der Änderung werden außerdem zuvor ungenaue Schätzungen der Eingriffe berichtigt, um das tatsächliche Ausmaß der geplanten Aktivitäten besser abzubilden; dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Ressourcenerschließung in einer der ökologisch bedeutendsten Landschaften von British Columbia.

     

    Abbildung 1. Logos von EcoLogic Consultants und Chu Cho Environmental

     

    Das Wildtiermanagementprogramm des Unternehmens legt bewährte Umweltpraktiken im Hinblick auf empfindliche Lebensräume und Wildtiere fest. Während des gesamten Explorationsprogramms werden Interaktionen mit Wildtieren, Minderungsmaßnahmen und Zwischenfälle dokumentiert und gemeldet.

     

    Das Programm ist auf minimale Umweltbelastung ausgelegt und nutzt bereits beeinträchtigte Flächen, Bohrplattformen mit geringer Grundfläche, ein verantwortungsbewusstes Wassermanagement und eine schrittweise Rekultivierung. Dem Projekt kommt die Nähe zur Porphyr-Entdeckung AuRORA von AMARC Resources im Norden zugute, die den geologischen Kontext liefert und das Potenzial des Gebiets für eine Kupfer-Gold-Mineralisierung mit großer Tonnage in der Tiefe unterstreicht.

     

    Hi-View treibt sein Explorationsprogramm für 2026 im gesamten Toodoggone-Portfolio weiter voran, wobei der Wildtiermanagementplan als Eckpfeiler der übergreifenden Strategie des Unternehmens im Bereich ökologische Verantwortung dient. Das Unternehmen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit EcoLogic Consultants Ltd. und lokalen Interessengruppen.

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