BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien geprägt vom organischen Umsatz, der leicht über dem Analystenkonsens liege, schrieb Annick Maas am Dienstag. Spekulationen über ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Blackstone und I-Squared seien nicht kommentiert worden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 38,78EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.





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