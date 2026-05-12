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    Seitwärtsstrategien

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    Thyssenkrupp Marine Systems profitiert von Nachrüstung

    TKMS profitiert von steigenden Verteidigungsbudgets und der Nachfrage nach maritimer Sicherheitstechnologie. Zertifikate ermöglichen attraktive Renditen bereits bei seitwärts tendierenden Kursen.

    TKMS (DE000TKMS001) setzt seinen Wachstumskurs im laufenden Geschäftsjahr fort. Im 1. Halbjahr 2025/26 stiegen Umsatz (+10 Prozent auf 1,168 Mrd. Euro) und operatives Ergebnis (EBIT +14 Prozent auf 60 Mio. Euro) deutlich, gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand mit mehr als 20 Mrd. Euro einen neuen Rekordwert. Besonders stark entwickelt sich das internationale Geschäft. In Kanada arbeitet TKMS gemeinsam mit General Dynamics Mission Systems–Canada am Projekt „Arctic Sentinel“, einem Forschungszentrum für autonome und KI-gestützte Unterwasser-Überwachungstechnologien in der Arktis. Zudem erreichte TKMS jüngst als erstes Unternehmen eine Zulassung für ein autonomes unbemanntes Wasserfahrzeug, einem Zukunftsmarkt autonomer Marinesysteme.

    Discount-Strategie mit 13,2 Prozent Puffer (September)

    Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DY3T3D2 bietet bei einem Kaufpreis von 65,90 Euro einen Puffer von 13,2 Prozent und einen maximalen Gewinn von 4,10 Euro oder 17,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.9.26 über dem Cap von 70 Euro notiert. Barausgleich in allen Szenarien. 

    Discount-Strategie mit 15,5 Prozent Puffer (Dezember) 

    Der DZ-Discounter mit Cap bei 70 Euro (DE000DY3T3H3) bietet zum Preis von 63,50 Euro einen Puffer von 15,50 Prozent und eine Renditechance von 6,50 Euro oder 16,5 Prozent p.a. Sollte die Aktie am 18.12.26 unterhalb des Caps von 70 Euro schließen, erfolgt hier ebenfalls ein Barausgleich.

    Einkommensstrategie mit 16,6 Prozent Rendite p.a. (März) 

    Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DU7XM15) zahlt unabhängig der Aktienentwicklung einen festen Zinssatz von 18,2 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs über pari beträgt die effektive Rendite jedoch 16,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (19.3. 27) zumindest auf Höhe des Basispreises von 75 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger die Lieferung von 13 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 75 Euro; Bruchteile im Barausgleich). 

    ZertifikateReport-Fazit: Treiber der positiven Geschäftsentwicklung bei TKMS sind die weltweit steigenden Rüstungsetats sowie die hohe Nachfrage nach U-Booten und maritimer Sicherheitstechnologie. Hier baut TKMS seine Rolle als Innovator aus. Wer einen defensiveren Einstieg sucht als das Direktinvestment, kann mit Zertifikaten interessante Seitwärtsrenditen erzielen – inklusive Sicherheitspuffer. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TKMS Aktien oder von Anlageprodukten auf TKMS Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Thyssenkrupp Marine Systems profitiert von Nachrüstung TKMS profitiert von steigenden Rüstungsetats und der hohen Nachfrage nach U-Booten und maritimer Sicherheitstechnologie. Zertifikate sind die defensive Alternative zum Direktinvestment in die Aktie.
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