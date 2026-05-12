JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Marcus Diebel schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, der Werbekonzern habe ein solides erstes Quartal hinter sich. Der Außenwerbebereich habe gut abgeschnitten - mit fortgesetzten Marktanteilsgewinnen in Deutschland. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) hätten etwas über den Erwartungen gelegen. Eine anhaltende Schwäche in den Bereichen DaaS (Data as a Service) und E-Commerce trübe aber etwas das Bild./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 38,78EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
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