JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Marcus Diebel schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, der Werbekonzern habe ein solides erstes Quartal hinter sich. Der Außenwerbebereich habe gut abgeschnitten - mit fortgesetzten Marktanteilsgewinnen in Deutschland. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) hätten etwas über den Erwartungen gelegen. Eine anhaltende Schwäche in den Bereichen DaaS (Data as a Service) und E-Commerce trübe aber etwas das Bild./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 38,78EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,00 € , was eine Steigerung von +19,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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