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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax nimmt Talfahrt wieder auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt nach wegen angespannter Lage in Nahost
    • Waffenruhe mit Iran wankt laut Trump am Faden
    • Markt hofft auf China als Vermittler im Irankonflikt
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax nimmt Talfahrt wieder auf
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Stabilisierung zum Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag erneut nachgegeben. Die weiter angespannte Lage in Nahost belastet. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hält zwar noch, hängt laut US-Präsident Donald Trump jedoch inzwischen am seidenen Faden.

    Zum Börsenstart büßte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent auf 24.036 Punkte ein. In der vergangenen Woche noch hatte Zuversicht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran den Dax mit etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben.

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    Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, gab am Dienstag um 1,5 Prozent auf 30.980 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,2 Prozent auf 5.822 Punkte.

    Die US-Regierung hat den ökonomischen Druck auf den Iran inzwischen weiter verschärft. "Die Situation scheint festgefahren", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die jüngsten Ereignisse und rechnet mit einem langen Nachhall der Auseinandersetzungen in Nahost für die Börsen und die Weltwirtschaft. "Die Hoffnungen ruhen jetzt darauf, dass China als erfolgreicher Vermittler zwischen den Kriegsparteien agieren wird."

    Trump wird China in Kürze besuchen. Dabei soll es zwar hauptsächlich um die Beilegung des Handelsstreits der zwei weltweit größten Volkswirtschaften gehen, am Markt erhofft man sich aber auch positive Impulse in Sachen Iran-Krieg. China unterstützt den Iran, denn chinesische Raffinerien sind die wichtigsten Abnehmer von Erdöl aus dem Iran./ck/men




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