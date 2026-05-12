JPMorgan senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 33,26 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -4,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 37,68 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +26,16 %/+65,21 % bedeutet.