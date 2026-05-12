Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 10,01 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,94 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,39 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -2,15 %/+36,99 % bedeutet.