ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 13 Euro
- Jefferies belässt Buy für Thyssenkrupp bei 13
- Konzern übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen
- Kostenmaßnahmen puffern geopolitische Risiken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern habe im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tommaso Castello am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung. Angetrieben worden sei dies von der Stahlsparte und dem Werkstoffhandel. Das Unternehmen unterstreiche die Wirksamkeit interner Kostenmaßnahmen und fange damit geopolitische Unsicherheiten auf./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 10,01 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,94 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,39 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -2,15 %/+36,99 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 13 Euro
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Heute TKMS -8% und morgen nach Zahlen Thyssen :-( wie immer
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/thyssenkrupp-insider-berichten-von-radikal-vorangetriebenem-umbau/100222227.html
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