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    Wegovy mit starken Werten

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    Fast 28 Prozent weniger Gewicht: Novo Nordisk legt neue Daten vor

    Neue Wegovy-Daten lassen aufhorchen: Bestimmte Patienten verloren fast 28 Prozent ihres Gewichts – und vor allem Körperfett.

    Für Sie zusammengefasst
    Wegovy mit starken Werten - Fast 28 Prozent weniger Gewicht: Novo Nordisk legt neue Daten vor
    Foto: Christian Schultz/dpa

    Novo Nordisk gab an, dass bestimmte Patienten, die die höhere Dosis des Wegovy-Impfstoffs erhielten, in einer Studie durchschnittlich 27,7 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Der dänische Arzneimittelhersteller erklärte, dass diejenigen Patienten, die schneller auf die Behandlung reagierten, indem sie nach den ersten sechs Monaten mindestens 15 Prozent ihres Gewichts verloren, nach etwa anderthalb Jahren einen Gesamtgewichtsverlust von fast 28 Prozent erreichten. 

    Das Unternehmen gab an, dass der Großteil des Gewichtsverlusts, etwa 84 Prozent, durch die Anwendung seiner Wegovy-Spritzen auf den Abbau von Körperfett bei gleichzeitigem Erhalt der Muskelfunktion und Verbesserung der Muskelgesundheit zurückzuführen sei. Die Daten wurden auf dem Europäischen Kongress für Adipositas in der Türkei vorgestellt.

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    Die höher dosierte Wegovy-Spritze ist eine einmal wöchentliche Injektion, die 7,2 Milligramm des Wirkstoffs Semaglutid enthält und in einer Studie gezeigt hat, dass sie Patienten im Durchschnitt hilft, 21 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Vor der Markteinführung der 7,2-Milligramm-Version betrug die höchste verfügbare injizierbare Dosis 2,4 Milligramm Semaglutid, mit der Patienten nachweislich im Durchschnitt etwa 18 Prozent ihres Körpergewichts verlieren.

    Das höher dosierte Wegovy wurde letzten Monat in den USA eingeführt und hat auch die Zulassung der Europäischen Kommission und der britischen Aufsichtsbehörden erhalten, die eine Wegovy-Dosis von bis zu 7,2 Milligramm pro Woche erlaubt, die in drei separaten Injektionen von jeweils 2,4 Milligramm verabreicht wird. Novo Nordisk hat die Zulassung eines 7,2 Milligramm Einzeldosis-Pens in der EU und in Großbritannien beantragt; eine Entscheidung wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.  

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 40,50EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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