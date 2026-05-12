Fast 28 Prozent weniger Gewicht: Novo Nordisk legt neue Daten vor

Neue Wegovy-Daten lassen aufhorchen: Bestimmte Patienten verloren fast 28 Prozent ihres Gewichts – und vor allem Körperfett.

Novo Nordisk gab an, dass bestimmte Patienten, die die höhere Dosis des Wegovy-Impfstoffs erhielten, in einer Studie durchschnittlich 27,7 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Der dänische Arzneimittelhersteller erklärte, dass diejenigen Patienten, die schneller auf die Behandlung reagierten, indem sie nach den ersten sechs Monaten mindestens 15 Prozent ihres Gewichts verloren, nach etwa anderthalb Jahren einen Gesamtgewichtsverlust von fast 28 Prozent erreichten. Das Unternehmen gab an, dass der Großteil des Gewichtsverlusts, etwa 84 Prozent, durch die Anwendung seiner Wegovy-Spritzen auf den Abbau von Körperfett bei gleichzeitigem Erhalt der Muskelfunktion und Verbesserung der Muskelgesundheit zurückzuführen sei. Die Daten wurden auf dem Europäischen Kongress für Adipositas in der Türkei vorgestellt.