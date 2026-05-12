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    Aus der Todeszone

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    Erfolgsgeschichte Argentinien – Aktien +700 %, Bonds verdreifacht

    Die argentinischen Staatsanleihen haben 2026 eine bemerkenswerte Rallye hingelegt. Das Ausfallrisiko ist so niedrig wie seit 2018 nicht mehr. Nun öffnet ein schmales Zeitfenster für die Rückkehr an den Weltmarkt.

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    Aus der Todeszone - Erfolgsgeschichte Argentinien – Aktien +700 %, Bonds verdreifacht
    Foto: wO-Gemini

    Noch vor drei Jahren galt Argentinien an den internationalen Finanzmärkten als Außenseiter. Wer in argentinische Staatsanleihen investierte, glich einem Glücksspieler, der auf ein Wunder hofft. Heute, Mitte 2026, hat sich das Blatt gewendet. Die jüngste Heraufstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Fitch von CCC auf B- ist das Signal für eine tiefgreifende Neubewertung des Landes durch globale Investoren. Der Leitindex Merval hat innerhalb von drei Jahren etwa 736 Prozent zugelegt.

    Um die aktuelle Euphorie zu verstehen, muss man den Blick zurückwerfen. Während der Krisenjahre 2022 und 2023 notierten argentinische Bonds auf "Distressed"-Niveau – oft bei nur 20 Prozent ihres Nennwerts. Mit Distressed wird die absolute Endstufe des "Ramsch"-Niveaus (Junk Bonds) bezeichnet – also Papiere, die bereits kurz vor oder mitten im Zahlungsausfall stehen. Der Markt hatte das Land nach seinem neunten Zahlungsausfall im Jahr 2020 faktisch abgeschrieben.

    Doch seit dem Amtsantritt von Javier Milei im Dezember 2023 hat eine radikale Rosskur eingesetzt. Die "Politik der Kettensäge" – massive Haushaltskürzungen und der Abbau des Staatsdefizits – trägt Früchte. Die Inflation, die einst dreistellig galoppierte, sinkt, und die Zentralbank konnte in diesem Jahr bereits über 7 Milliarden US-Dollar an Reserven wiederaufbauen. Die meistgehandelten Anleihen (Fälligkeit 2035) kletterten jüngst auf 76,7 Cent, was die Renditen auf unter 10 Prozent drückte. Zum Vergleich: Noch vor drei Jahren wurden sie zu 24-28 Cent je Dollar gehandelt und mit einer Rendite zwischen 25 und 35 Prozent.

    Investoren im Wandel: Von Spekulanten zu Institutionellen

    Das Upgrade auf B- verändert die DNA der Käufergruppe. "Sobald Länder den CCC-Bereich verlassen, tauchen neue Käufer auf, und das oft sehr schnell", zitiert Bloomberg Mauro Favini von Vanguard. Viele institutionelle Fonds dürfen aus regulatorischen Gründen keine Papiere im CCC-Segment halten. Mit dem Erreichen der B-Klasse öffnet sich Argentinien somit einem deutlich größeren Kapitalpool. Zwar ist Argentinien damit immer noch im Ramsch-Bereich, hat aber zumindest die "Todeszone" ganz unten in der Hierarchie verlassen.

    Die Sicht der Investoren hat sich von purer Skepsis zu "opportunistischem Optimismus" gewandelt. Man traut dem Land erstmals seit Jahren zu, seine Verpflichtungen aus eigener Kraft zu bedienen, gestützt durch steigende Agrarexporte und Energieeinnahmen. Dennoch bleibt die Skepsis ein ständiger Begleiter: Die Risikoaufschläge (Spreads) liegen zwar auf Mehrjahrestiefs, sind aber immer noch doppelt so hoch, wie es sich Wirtschaftsminister Luis Caputo wünscht.

    Das schmale Zeitfenster der Gelegenheit

    Trotz der positiven Dynamik tickt die Uhr. Das Jahr 2027 wirft bereits seine Schatten voraus: Dann stehen massive Rückzahlungen in Höhe von rund 25 Milliarden US-Dollar an. Gleichzeitig wird erwartet, dass die politische Unsicherheit im Vorfeld der nächsten Präsidentschaftswahl zunimmt. Experten warnen daher, dass das Fenster für eine Rückkehr an den internationalen Kapitalmarkt zwar offen, aber schmal sei.

    Die Regierung unter Milei gibt sich derweil gelassen. Minister Caputo betont, man habe keine Eile und nutze derzeit günstigere lokale Finanzierungsmöglichkeiten. Doch für den Markt ist klar: Die aktuelle Phase ist eine seltene Position der Stärke für Argentinien. Das Land wird nicht mehr zur Kasse gebeten, weil es keine Wahl hat, sondern es könnte an den Markt zurückkehren, weil die Investoren wieder an seine Zukunft glauben.

    Argentiniens Bonds sind vom Krisensymptom zum Barometer einer wirtschaftlichen Wiedergeburt geworden. Die Sicherheit der Anlagen ist so hoch wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr – doch die Nachhaltigkeit dieses Vertrauens hängt davon ab, ob Milei den sozialen Frieden und die fiskalische Disziplin bis zu den Wahlen 2027 halten kann.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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