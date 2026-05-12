BERENBERG stuft Ottobock auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Anbieters von Orthopädie-Technik habe sich im ersten Quartal verlangsamt, schrieb Beatrice Fairbairn am Dienstag. Dennoch halte sie die Wachstumszielspanne für 2026 für erreichbar./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 61,80EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.