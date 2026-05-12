Jenoptik Aktie legt weiter zu - +12,22 % - 12.05.2026

Die Jenoptik Aktie notiert aktuell bei 41,22€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +12,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,49 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Jenoptik Aktie. Nach einem Plus von +2,83 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 41,22€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Jenoptik Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +51,91 %.

Allein seit letzter Woche ist die Jenoptik Aktie damit um +24,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Jenoptik eine positive Entwicklung von +112,86 % erlebt.

Während Jenoptik heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,90 %.

Jenoptik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,07 % 1 Monat +35,79 % 3 Monate +51,91 % 1 Jahr +124,13 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Stand: 12.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,34 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von Jenoptik sind am Dienstag nach Quartalszahlen vorbörslich gefragt. Mit einem um 30 Prozent über den Markterwartungen liegenden Auftragseingang sei der Konzern stark ins Jahr 2026 gestartet, hieß es vom Analysehaus Jefferies. …

Nach einer Stabilisierung zum Wochenauftakt dürften am Dienstag erneut Verluste am deutschen Aktienmarkt dominieren. Die nach wie vor angespannte Lage im Nahen Osten dämpft die Risikobereitschaft der Investoren. Die seit fast fünf Wochen dauernde …

Der Technologiekonzern Jenoptik hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr. "Wir sehen seit Jahresbeginn eine sehr dynamische Nachfrage in unseren OEM-Geschäften, insbesondere von Seiten der Halbleiterausrüstungsindustrie", sagte …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Carl Zeiss Meditec, KLA Corporation und Co.

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,54 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,18 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -2,12 %.

Jenoptik Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.