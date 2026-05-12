Lebensversicherung oder Basisrente widerrufen? Für Altverträge läuft die Zeit ab

Für viele Besitzer von Lebens- und Rentenversicherungen wird der Kalender plötzlich wichtig. Ab dem 19. Juni 2026 soll das Widerrufsrecht bei Lebensversicherungen deutlich enger gefasst werden. Der Gesetzgeber will eine absolute zeitliche Grenze einführen: Spätestens 24 Monate und 30 Tage nach Vertragsschluss soll ein Widerruf grundsätzlich nicht mehr möglich sein.

Damit gerät ein Instrument unter Druck, das Verbrauchern seit Jahren eine zweite Chance eröffnet: der späte Widerruf fehlerhaft belehrter Versicherungsverträge, auch Widerrufsjoker genannt. Gemeint sind Fälle, in denen Versicherer ihre Kunden beim Abschluss nicht korrekt über das Widerrufsrecht oder über wesentliche Vertragsinformationen informiert haben. Bisher konnte dies dazu führen, dass die Widerrufsfrist nie richtig zu laufen begann.

Für betroffene Kunden war das oft mehr als ein juristisches Detail. Wer eine teure, renditeschwache oder nicht mehr passende Lebens- oder Rentenversicherung besitzt, erhält bei einer Kündigung häufig nur den Rückkaufswert. Ein erfolgreicher Widerruf ist wirtschaftlich in der Regel deutlich attraktiver, weil der Vertrag rückabgewickelt wird und ein erheblicher Teil der Kosten an den Kunden zurückgezahlt wird. Genau diese Möglichkeit wird nun für viele Verträge stark begrenzt.

Die neue Grenze im Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

Kern der Reform ist die Änderung von § 152 VVG. Die reguläre Widerrufsfrist bei Lebensversicherungen bleibt zwar bei 30 Tagen. Neu ist aber eine zusätzliche Höchstfrist: Das Widerrufsrecht soll spätestens 24 Monate und 30 Tage nach Abschluss des Vertrags erlöschen – auch dann, wenn die Widerrufsbelehrung fehlerhaft ist. Bisher war in diesen Fällen der Widerruf unbefristet möglich – Experten sprechen vom sogenannten „ewigen Widerrufsrecht“.

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Für langlaufende Verträge hat diese Änderung erhebliche Folgen. Denn wer seine Police bereits vor vielen Jahren abgeschlossen hat, liegt am Stichtag 19. Juni 2026 weit außerhalb der Frist von 2 Jahren und 30 Tagen. Das bisherige „ewige Widerrufsrecht“ bei bestimmten Informations- und Belehrungsfehlern würde damit in vielen Fällen faktisch beendet.

Warum auch bestehende Verträge im Blick stehen

Besonders im Fokus stehen Verträge, die seit dem 1. Januar 2008 abgeschlossen wurden. Seit diesem Zeitpunkt gilt das neue System des Versicherungsvertragsgesetzes. Genau in diesem Regelungsbereich setzt die Reform an. Lebens- und Rentenversicherungen aus den Jahren 2008 bis 2024 sollten deshalb besonders aufmerksam geprüft werden.