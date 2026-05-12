ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Ströer auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Euro
- Bernstein belässt Ströer auf Market-Perform 36 Euro
- Organischer Umsatz leicht über Analystenkonsens
- Spekulationen zu Blackstone und I-Squared unkommentiert
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien geprägt vom organischen Umsatz, der leicht über dem Analystenkonsens liege, schrieb Annick Maas am Dienstag. Spekulationen über ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Blackstone und I-Squared seien nicht kommentiert worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 38,12 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -10,81 %/+37,61 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Stroeer eingestellt.
Und die digitale Technik....mittels KI und Big Data die öffentlichen Digitalwerbeflächen immer besser bespielbar.....die Masse der Smartphones hat "Open Source" wenn es um ALLE Daten und Aktionen darauf geht, auch Bewegungsdaten...Surfdaten.....Kaufkraft und Hobbys der IP.....Wohnsitz...Arbeitsort.....
Wow - da bin ich aber platt. Schmalzl vor der Zeit gegangen und viele Wochen später erst gemeldet? Und der CFO nach wenigen Jahren auch ruckzuck raus? Das riecht nicht gut aus meiner Sicht.
Vorhin über den Ticker gelaufen ... "SQUARED, BLACKSTONE SAID TO MULL JOINT BID FOR STRÖER UNIT"