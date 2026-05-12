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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Ströer auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Ströer auf Market-Perform 36 Euro
    • Organischer Umsatz leicht über Analystenkonsens
    • Spekulationen zu Blackstone und I-Squared unkommentiert
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Ströer auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Euro
    Foto: Oliver Berg - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien geprägt vom organischen Umsatz, der leicht über dem Analystenkonsens liege, schrieb Annick Maas am Dienstag. Spekulationen über ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Blackstone und I-Squared seien nicht kommentiert worden./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 38,12 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -10,81 %/+37,61 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Ströer: Debatte über Werbedaten/Big‑Data-Potenzial versus Datenschutzrisiken für Umsätze, laufende Übernahmegerüchte mit möglichen Angeboten (2,5–3,5 Mrd.€) und Bewertung, zunehmende Short‑Positionen, charttechnische Bull‑Signale (inverse SKS) sowie Spekulationen mit Optionen (Puts) und Auswirkungen von KI auf Werbeumsätze.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Stroeer eingestellt.

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