Bernstein belässt Ströer auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 38,12 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -10,81 %/+37,61 % bedeutet.