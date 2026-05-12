AKTIE IM FOKUS
Halbleiter-Boom treibt Jenoptik auf Rekordhoch
- Jenoptik Aktien steigen zweistellig auf Rekordhoch
- Auftragseingang 30 Prozent deutlich über Erwartung
- Jahresplus fast 114 Prozent und starker Quartalsgewinn
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein stark laufendes Halbleitergeschäft treibt am Dienstag die Aktien von Jenoptik prozentual zweistellig in die Höhe. Im frühen Xetra-Handel erreichten sie an der MDax-Spitze mit fast 42 Euro ein Rekordhoch. Zuletzt gewannen sie mehr als 15 Prozent auf 41,82 Euro, womit sie ihr Jahresplus auf fast 114 Prozent ausbauten. Im Index der mittelgroßen Werte sind sie damit hinter Aixtron im Jahr 2026 der zweitstärkste Wert.
Mit einem um 30 Prozent über den Markterwartungen liegenden Auftragseingang sei der Konzern stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Analyst Henrik Paganetty von Jefferies. Der sehr starke Auftragseingang sollte positiv aufgenommen werden, kommentierte Malte Schaumann von Warburg Research. "Entscheidend wird sein, wie schnell der hohe Auftragsbestand in Umsatz umgesetzt wird", schrieb Dirk Schlamp von der DZ Bank.
Der Technologiekonzern verdiente im ersten Quartal deutlich mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage seitens der Halbleiterausrüstungsindustrie sei sehr dynamisch, hieß es von den Thüringern./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 31.180 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -6,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,04 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,28 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -16,15 %/+18,25 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
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M-DAX Aufnahme? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Kann ich irgendwie nachvollziehen
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
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