Halbleiter-Boom treibt Jenoptik auf Rekordhoch

Wo bleibt die gute Nachricht?

Der Technologiekonzern verdiente im ersten Quartal deutlich mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage seitens der Halbleiterausrüstungsindustrie sei sehr dynamisch, hieß es von den Thüringern./ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 31.180 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -6,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,04 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,28 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -16,15 %/+18,25 % bedeutet.