BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Eckdaten seien schon seit April bekannt gewesen, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seiner Bewertung des zweiten Geschäftsquartals. Als neu erwähnte er ausgeweitete Aktienrückkäufe und positive Details zur Auftragsentwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 175,5EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
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