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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Eckdaten seien schon seit April bekannt gewesen, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seiner Bewertung des zweiten Geschäftsquartals. Als neu erwähnte er ausgeweitete Aktienrückkäufe und positive Details zur Auftragsentwicklung./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 175,5EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Alasdair Leslie
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 150
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00, was einem Rückgang von -14,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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