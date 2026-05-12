BARCLAYS stuft 1&1 auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Telekommunikationsanbieter habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Ganesha Nagesha am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei aber stabil geblieben und die operativen Trends hätten sich nicht groß verändert. Sie erwartet daher keine nennenswerte Reaktion auf die Ergebnisse./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 21,80EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ganesha Nagesha
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20,50
Kursziel alt: 20,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ganesha Nagesha
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20,50
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Währung: EUR
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