BARCLAYS stuft 1&1 auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Telekommunikationsanbieter habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Ganesha Nagesha am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei aber stabil geblieben und die operativen Trends hätten sich nicht groß verändert. Sie erwartet daher keine nennenswerte Reaktion auf die Ergebnisse./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 21,80EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.