BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Telekommunikation- und Internetkonzern habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Ganesha Nagesha am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe diese aber nicht erfüllt wegen verfehlter Erwartungen in den Bereichen Access und Business Application. Sie erwartet keine nennenswerte Reaktion auf die Ergebnisse./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 26,24EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ganesha Nagesha
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ganesha Nagesha
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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