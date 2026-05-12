BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Telekommunikation- und Internetkonzern habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Ganesha Nagesha am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe diese aber nicht erfüllt wegen verfehlter Erwartungen in den Bereichen Access und Business Application. Sie erwartet keine nennenswerte Reaktion auf die Ergebnisse./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 26,24EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ganesha Nagesha

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was einem Rückgang von -1,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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