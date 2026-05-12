Redwood AI bei Innovate BC: Top 25 Investoren-Highlights in BC
Redwood AI rückt ins Rampenlicht: Beim Investor Showcase von Innovate BC präsentiert das Unternehmen seine KI-Chemieplattform Reactosphere vor globalen Top-Investoren.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Redwood AI wurde von Innovate BC in den Investor Showcase aufgenommen und gehört damit zu den 25 als besonders investitionswürdig eingestuften Technologieunternehmen aus British Columbia.
- Der Investor Showcase fand am 11. Mai 2026 im Rahmen des Web Summit Vancouver (11.–14. Mai 2026) statt, das Tausende Teilnehmer und über 700 internationale Investoren anzieht.
- Redwood präsentierte seine KI-gestützte Chemieplattform „Reactosphere“, die Forschungsteams bei der Evaluierung chemischer Wege, Bewertung von Syntheseoptionen und experimentellen Planung unterstützen soll.
- Innovate BC wählte Unternehmen anhand von Wachstum, Umfang und globalem Potenzial aus; vertretene Branchen umfassen KI, Biowissenschaften, Cleantech, Robotik und Gesundheitswesen.
- Firmenprofil: Redwood AI nutzt fortschrittliche KI zur Beschleunigung von Chemie-F&E mit Zielsetzungen wie Wirkstoffentdeckung, Entwicklung und Anwendungen in Verteidigung/Sicherheit sowie Optimierung von Synthese und Skalierung.
- Hinweis/Interessenkonflikt: Die Mitteilung ist eine Marketingmitteilung der MCS Market Communication Service GmbH im Auftrag des Emittenten; sie richtet sich an erfahrene, spekulative Anleger und weist auf hohe Risiken (Early‑Stage, mögliche Verwässerung, Totalverlust) hin.
Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,9000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,51 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,9800EUR das entspricht einem Plus von +1,36 % seit der Veröffentlichung.
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