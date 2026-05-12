Cathie Wood investiert Millionen in Circle nach starken Zahlen

Die Käufe wurden über die drei börsengehandelten Fonds ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) abgewickelt.

Cathie Woods Investmentgesellschaft Ark Invest hat erneut bei den Aktien von Circle zugeschlagen. Wie aus dem aktuellen Handelsbericht des Unternehmens hervorgeht, kaufte Ark Invest am Montag insgesamt 41.904 Circle-Aktien im Wert von rund 5,5 Millionen US-Dollar – unmittelbar nachdem die Aktie nach Vorlage der Quartalszahlen zweistellig zulegte.

Im Flaggschiff-Fonds ARKK ist Circle mittlerweile die sechstgrößte Position mit einer Gewichtung von 4,6 Prozent und einem Marktwert von rund 306,5 Millionen US-Dollar.

Circle-Aktie explodiert nach Quartalszahlen

Die Aktie von Circle schloss am Montag 15,91 Prozent im Plus bei 131,76 US-Dollar. Damit summiert sich das Plus im vergangenen Monat auf nahezu 50 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie sogar mehr als 66 Prozent im Plus.

Auslöser der Rallye war die Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2026. Circle meldete einen Umsatz von 694 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen vieler Marktteilnehmer. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht das einem Wachstum von 20 Prozent.

Der Nettogewinn sank allerdings um 15 Prozent auf 55 Millionen US-Dollar.

Besonders beeindruckend entwickelte sich das Transaktionsvolumen des Stablecoins USDC. Laut Unternehmensangaben stieg das Onchain-Volumen im Jahresvergleich um 263 Prozent auf 21,5 Billionen US-Dollar im Quartal. Gleichzeitig erhöhte sich die im Umlauf befindliche USDC-Menge um 28 Prozent auf 77 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende.

Mit USDC betreibt Circle den weltweit zweitgrößten Dollar-Stablecoin hinter Tether.

Milliardenbewertung für neue Blockchain "Arc"

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Circle durch Neuigkeiten rund um das neue institutionelle Blockchain-Projekt "Arc". Das Unternehmen gab bekannt, im Rahmen eines Token-Presales 222 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben. Die vollständig verwässerte Bewertung des Projekts liegt demnach bei rund 3 Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



